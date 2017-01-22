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Kadıköy'de taraftarın ilgisi arttı!
22 Ocak 2017 , 21:24
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Fenerbahçe taraftarları, lider Medipol Başakşehir ile yapılan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Adanaspor mücadelesini 10 bin 236 taraftar takip ederken, M.Başakşehir mücadelesini 25 bin 598 kişi izledi.
Bu sezon derbiler ve Avrupa maçları haricinde Kadıköy'deki maçlarda tribünlerin büyük çoğunluğunu boş bırakan sarı-lacivertli taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise takımlarını desteklemeye geldi.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 44.754 seyirci izlerken, Beşiktaş derbisini de 43.209 kişi takip etmişti.
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