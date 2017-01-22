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Kadıköy'de tartışmalı penaltı kararı!

Tarih22 Ocak 2017 , 20:39

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Kadıköy'de tartışmalı penaltı kararı!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta tartışmalı bir penaltı kararı verildi. 

Maçın 72. dakikasında ceza sahasına hareketlenen Fernandao'ya Eren Albayrak bir temasta bulundu. Brezilyalı golcü bunun üzerine yere düşerken hakem Bülent Yıldırım beyaz noktayı gösterdi. Başakşehirli futbolcular hareketin ceza sahası dışında başladığına yönelik de itirazlarda bulundu. 

Topun başına geçen Fernandao topu Volkan Babacan'a nişanladı. 


(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

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