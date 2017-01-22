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Kaplienko kısa Alanyaspor macerasını anlattı!
22 Ocak 2017 , 16:55
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- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
AJANSSPOR- Alanyaspor'un sezon başında transfer edip hemen sonra sözleşmesini feshettiği Oleksandr Kaplienko Türkiye deneyimini paylaştı.
Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Ukraynalı oyuncu Alanyaspor'un Süper Lig'e yeni çıkan bir ekip olduğunu söylerken, "Ve 20'den fazla transfer yaptılar. Neredeyse herkesi almaya başlamışlardı. Birçok Afrikalı geldi takıma. Sıkı bir yabancı kuralı vardı ve takımda sadece 2-3 Türk kalmıştı. Sonra beni arayıp sözleşmeni feshetmek istiyoruz dediler. Yöneticiler menajerimle temasa geçti ve yabancı kuralı nedeniyle federasyonun daha fazla transfere izin vermediğini söylediler. Beni genç takıma yolladılar. Bu yaklaşık bir ay sürdü. Sonra sözleşmemdeki fesih miktarını ödediler ve ayrıldım" ifadelerini kullandı.
Alanyaspor'un Metalist'ten transfer ettiği 20 yaşındaki oyuncu bu transfer döneminde Chornomorets ile anlaştı. Kaplienko haziranda transfer edilip eylülde yollar ayrılmıştı.
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