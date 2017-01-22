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Kartal Alanya'da coşkuyla karşılandı!
22 Ocak 2017 , 23:37
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
Beşiktaş, yarın oynanacak maç için Alanya'ya gitti. Gazi Paşa Havalimanı'na inen özel uçağımızdaki kafile, güvenlik nedeniyle havalimanından çıkarılmadan direk takım otobüsüne alındı.
Polis güvenlik nedeniyle takım otobüsünü apronun içine aldı. Futbolcular, uçaktan inip takım hemen otobüsüne geçtiler.
İdari menejer Ali Naibi, Antalya'daki coşkulu taraftarlarımız ile konuştu ve ortamın sakinleşmesini sağladı. Taraftarların sakinleşmesi ile takım otobüsünün alandan çıkması için yol açıldı.
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- Spor Toto Süper Lig
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