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Kayserispor Welliton'u affetti!

Tarih22 Ocak 2017 , 23:02

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Kayserispor Welliton'u affetti!

Ligde zor günler geçiren Kayserispor’da Welliton affedildi ve takıma katıldı. Yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Bilindiği gibi devre arası kampına geç katılmış ve yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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