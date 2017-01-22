Kılıç'tan taziye mesajı..

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için taziye mesajı yayımladı.

Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Bakan Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporunun duayenlerinden, 1978 yılından beri başkanlığını yaptığı Gençlerbirliği Kulübüne ömrünü adayan İlhan Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hastalığının son anına kadar spora hizmetini sürdüren, özverili ve çalışkan tutumuyla spor camiasında efsane olarak anılan Cavcav'ın emekleri ve katkıları daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kulüpler Birliği Onursal Başkanı da olan merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesi, Gençlerbirliği ve futbol camiamıza baş sağlığı diliyorum."