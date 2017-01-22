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Kjaer: ''Hala oradayız''
22 Ocak 2017 , 21:15
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AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, 1-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık, 3 puanı aldık. Çok kritik bir maçtı. Hala oradayız, hala ligin yukarısındayız. Kendi işimizi kendimiz zorlaştırdık. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Daha fazla da gol atabilirdik ama yine de iyidir 1-0'lık galibiyet.
"Sen yokken Fenerbahçe savunması zorlanıyor" yorumu üzerine: "Çok fazla böyle bir şey düşünmüyorum. Burada esas mesele takım. Olmaması gereken şeyler olabilir. Kesinlikle böyle şeyler düşünmüyorum. Hepimiz takımımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Roman da Martin de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.
Hakkında çıkan Chelsea iddiaları için: "Dedikodu bunlar. Her transfer döneminde olur, yeni bir şey yok."
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