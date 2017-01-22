'Ligimiz kaliteli değil'

Fenerbahçe'nin olmak ya da olmamak maçında Başakşehir'i konuk ettiği mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, maçla ilgili neler söyledi...

Fenerbahçeli futbolcular için çok zor bir maç olduğunu belirten Toroğlu, 'Advokat'ın saldırgan bir futbol oynatmamasının, takımı kontrollü oynatmasının yerinde olduğunu' ifade etti. Toroğlu sözlerine şöyle devam etti... ' Bu tip maçlar, büyük takımlara yarar. Bazı futbolcular özellikle oyunu gerginleştirmeye çalıştı. Sarı kartlar bu yüzden oldu. Hakeme yoklama macunu attılar, hakem de yoklama macununu görmedi, şak diye gösterdi.

Seyirci sayısının az olmasına da değinen Toroğlu, ' Fenerbahçe Stadı'nın çevresinde olan insanlar maça gelse tribünler dolar. Ligin kaliteli olmadığını bunun da seyirci sayısını etkiledigini söyledi. Taraftar gelmiyorsa o zaman aynaya bakacaksın' dedi.