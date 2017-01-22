Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Lucescu'dan Skrtel açıklaması!

Tarih22 Ocak 2017 , 16:44

Yorum
Lucescu'dan Skrtel açıklaması!

AJANSSPOR DIŞ HABER

Bir süredir Rus basınında çıkan Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Skrtel'in Zenit'e transfer olma iddiaları sonrası deneyimli çalıştırıcı Lucescu, Skrtel ile ilgili açıklamlarda bulundu.

Slovakya Milli Futbol Takımı kaptanı Martin Skrtel'in, eski takımı Zenit'e transfer olacağını yazazan Rus basınına karşın Lucescu açıklama yaptı. 

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi ile ilgilenmediklerini açıklayan Lucescu: "Martin Skrtel 32 yaşında ve çok başarılı oyuncu. Ancak ben takımımı gençleştirmek istiyorum. Bize daha genç oyuncular lazım" diyerek Skrtel iddialarını yalanladı. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba