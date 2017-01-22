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Lucescu'dan Skrtel açıklaması!
22 Ocak 2017 , 16:44
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AJANSSPOR DIŞ HABER
Bir süredir Rus basınında çıkan Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Skrtel'in Zenit'e transfer olma iddiaları sonrası deneyimli çalıştırıcı Lucescu, Skrtel ile ilgili açıklamlarda bulundu.
Slovakya Milli Futbol Takımı kaptanı Martin Skrtel'in, eski takımı Zenit'e transfer olacağını yazazan Rus basınına karşın Lucescu açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi ile ilgilenmediklerini açıklayan Lucescu: "Martin Skrtel 32 yaşında ve çok başarılı oyuncu. Ancak ben takımımı gençleştirmek istiyorum. Bize daha genç oyuncular lazım" diyerek Skrtel iddialarını yalanladı.
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- Futbol
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