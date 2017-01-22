Trabzonspor'un yeni transferi Emanuel Mas siftah yaptı.

Brezilyalı futbolcu Bordo Mavililer'in deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 maplup ettiği müsabakanın tek golünü kaydederken Trabzonspor forması altında da ilk golünü atmış oldu.

Arjantinli oyuncu bu sezon San Lorenzo'da da 1 gole imza atmıştı. Mas böylelikle 2016-2017 sezonunda farklı takımlarda ikinci golüne ulaşmış oldu. Mas'ın toplam kariyerinde ise San Lorenzo'da 8, San Martin'de 4, Trabzonspor'da da 1 olmak üzere 1 golü bulunuyor.