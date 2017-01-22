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Mas siftah yaptı!
22 Ocak 2017 , 18:38
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Trabzonspor'un yeni transferi Emanuel Mas siftah yaptı.
Brezilyalı futbolcu Bordo Mavililer'in deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 maplup ettiği müsabakanın tek golünü kaydederken Trabzonspor forması altında da ilk golünü atmış oldu.
Arjantinli oyuncu bu sezon San Lorenzo'da da 1 gole imza atmıştı. Mas böylelikle 2016-2017 sezonunda farklı takımlarda ikinci golüne ulaşmış oldu. Mas'ın toplam kariyerinde ise San Lorenzo'da 8, San Martin'de 4, Trabzonspor'da da 1 olmak üzere 1 golü bulunuyor.
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- Futbol
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