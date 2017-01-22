Mehmet Ekici'ye sürpriz telefon!

Israrlı bir şekilde Fenerbahçe’ye gitmek istemesi üzerine Trabzonspor yönetiminin kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki orta saha bir süredir, Bordo-Mavili kulübe ait ayrı bir tesiste antrenör eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Ekici’nin geleceği belirsizliğini korurken, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı...

Transferin ilk gününden itibaren ikinci planda kalmayı tercih eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yıldız orta sahayı telefonla aradığı ifade edildi.

Ekici’nin takımdan ayrı yalnız başına çalışmasından rahatsız olan deneyimli hocanın, “Senin gibi bir oyuncuya boşta durmak yakışmaz... Sen yetenekli bir oyuncusun. Seni sezon sonu alalım, daha yararlı olursun diye düşündük. Yoksa seni istemememden değil... Ortada oyuncu fazlalığı var. Ben senin boşta kalmanı istemem. Şimdi gel, kapım sana açık. Çalışıp girersin takıma.. Sezon sonu senin için çok daha farklı olur. Gelmeni isterim” dediği belirtildi.

Kadro dışı bıraktırma’ olayı nedeniyle Beşiktaş’a karşı ‘tavırlı olan’ Ekici’nin biraz olsun yumuşadığı ve “Teşekkür ederim hocam. Bu söylediklerinizi düşüneceğim” yanıtını verdiği ifade edildi.

Şenol Güneş, Ekici’yi ikna etmeye çalışırken, Beşiktaş yönetimi de boş durmuyor... Siyah-Beyazlı kulüp adına Trabzon’la görüşmeleri yürüten yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun Bordo-Mavililer’le son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenilirken, bir başka yönetici Ekici’nin aynı zamanda menajeri de olan babasını aradı.

Bu transferi bir an evvel bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, “Mehmet’i istiyoruz. Boşta kalmasın. Bu forma altında çok daha iyi yerlere gelir” diyerek ikna çalışmalarına başladı.

Beşiktaş’a gelme durumu yavaş yavaş oluşan Ekici’nin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor...

(Habertürk)