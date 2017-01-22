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"Mehmet Topal olmayınca.."
22 Ocak 2017 , 21:31
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AJANSSPOR Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Josef De Souza, 1-0 biten Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Josef De Souza'nın açıklamalarından Ajansspor.com'un derlemeleri şöyle;
"Tüm takımımızı tebrik ediyorum aldığımız galibiyetten dolayı. Taraftarlarımıza da bir tebrik gerekiyor. Onların bugün çok büyük destekleri vardı. Umarım her maç bu şekilde olur. Onların da beklentileri yüksek.
Beklentilere iyi bir karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Üst sıralardaki takımlara karşı pek sorun yaşamıyoruz çok iyi konsantre oluyoruz ve maçı kazanıyoruz. Daha aşağıdaki takımlara karşı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu akşamki maçı göz önüne almalı ve diğer maçlara da ona göre konsantre olmalıyız.
Mehmet Topal ile birlikte oynadığımızda defasif anlamında takım olarak çok güvende hissediyoruz. Çünkü Mehmet Topal savunma anlamında çok iyi bir oyuncu ve bana güven veriyor. Ben de savunma anlamında iyiyim. O olmadığı zaman üzerime daha çok yük bindiğini hissediyorum. Ve daha fazla iyi oynamam gerekiyor. Bu karşılaşmada önümüzde Ozan ve Salih oynuyordu. Her ikisi de genç oyuncular. Bu nedenle defansif anlamda daha iyi işler yapmalıyız ki, onlara sahip çıkalım. "
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