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Olcay gerçekleri!
22 Ocak 2017 , 09:53
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Ekonomik anlamda adımlarını hep temkinli atan Trabzonspor yönetimi, Süper Lig’de alınan kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde kesenin ağzını sonuna kadar açtı...
Şu ana kadar Emmanuel Mas, Jaoa Pereira ve Carl Medjani’yi renklerine bağlayan Bordo-Mavililer’in bir diğer transferi Olcay Şahan’ın sözleşmesiyle ilgili önemli bir detaya HABERTÜRK ulaştı.
Trabzonspor’a 3.5 yıllık imza atan Olcay Şahan için eski kulübü Beşiktaş’a 200 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödenmişti.
Bordo-Mavili kulüpten yılda 1 milyon 700 bin Euro kazanacak olan Olcay’a da ekstra 500 bin Euro imza parası verildiği belirtildi.
Tecrübeli futbolcu böylece Bordo-Mavili kulüpteki ilk yılında 2 milyon 300 bin Euro kazanmış olacak.
Olcay, 3.5 sezonda ise imza parasıyla birlikte toplam 6 milyon 450 bin Euro’yu kasasına koyacak
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- Trabzonspor
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