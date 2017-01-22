- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Osmanlıspor'a devre arası yaramadı!
22 Ocak 2017 , 17:12
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Osmanlıspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, devre arası tatilinin ardından oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti.
Başkent temsilcisi, lige verilen ara sonrası ilk resmi maçında geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaştı.
Mor-sarılı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren rakibine Süper Lig'in 17. haftasında seyircisinin önünde 2-0 mağlup oldu.
Ligde 7 hafta sonra kaybeden başkent ekibi, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da umduğunu bulamadı.
Osmanlıspor, son 16 turuna yükselmeyi garantilemek için çıktığı maçta Gaziantepspor'a 2-0 yenildi. Mor-sarılı takım, kupada gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
Başkent ekibi, son olarak da bugün Süper Lig'in 18. haftasında ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Mbilla ve Eto'o'nun son dakikalarda attığı gollere engel olamayan Osmanlıspor, böylece 2017'de çıktığı 3 maçı da kaybetti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Osmanlıspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar