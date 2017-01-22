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Podolski'nin menajerinden büyük şok!
22 Ocak 2017 , 09:31
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Kerim Frei'ın transferinden doğan menajerlik ücretini almak için İstanbul'a gelen Lukas Podolski'nin menajeri Nassim Touihri, Galatasaray'dan da Mehmet Özbek ile bir araya geldi. Nassim Touihri, Wesley Sneijder'e ödeme yapılıp, Lukas Podolski'nin es geçilmesinin oyuncusunu çok kızdırdığını söyledi.
Galatasaray yönetiminin oyuncular arasında yaptığı bu ayrımın anlaşılamaz olduğundan bahsetti. Bu hafta içinde ödeme yapılmaması durumunda kulübe FIFA üzerinden ihtarname çekecekleri tehdidini savurdu. Ayrıca Galatasaray yönetiminin Çin takımlarıyla yaptığı görüşmelerin vakit kaybından ibaret olduğunu Podolski'nin ayrılması durumunda Köln'e döneceğini iletti.
Kaynak: Fotospor
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