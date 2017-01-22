Rabia maçı annesinden dinledi

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadı tribünlerinde bir anne ve kızı tüm dikkatleri üzerlerine topladı.

Gözleri görmeyen Rabia Gezgin adlı Fenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir maçında takımına destek için tribündeki yerini aldı. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Rabia'ya annesi karşılaşmayı ve yaşanan pozisyonları anlattı. Rabia, sarı lacivertli takımın ataklarında ise sık sık heyecanlanıp, yerinden fırladı.