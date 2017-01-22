Vatan yazarı Serhat Ulueren, Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'i eleştirdi.

İşte o yazı

"ÖYLE ya da böyle kadrondaki tek gerçek santrfor Eren’i 85 dakika oynatmıyorsun. Son maçların en etkili oyuncusu Linnes’i oyuna bile almıyorsun. Bruma kızar veya alınganlık gösterir diye Rodrigues’le maça başlayamıyorsun ve en önemlisi Konya’da sana maçı kazandıran Rodrigues’i, etkili olduğu sol yerine sağda oynatıyorsun.

BİTMEDİ, Konya maçında kusursuz oynayan ve sakatlığı geçen Semih’i yine kulübede tutuyorsun. G.Saray adına en etkili isim olan Yasin’i sözüm ona “Buranın kralı benim” ayağıyla 65’te oyundan alıyorsun. Eee daha ne olsun? Şimdi çıkıp Cüneyt Çakır bizi bitirdi demeye hakkın yok.

15’TE Yasin’in golünde, Çakır ‘kol var’ deyip golü vermese ne olacaktı? Çakır görünmesi ve karar verilmesi gerçekten çok zor pozisyonda adamlık yaptı ve Yasin’e sordu. Yasin de kol yok, omuz var dedi ve gol geçerli sayıldı.

AYNI Cüneyt Çakır’ın 30’da Seleznyov’un kendi kendine düştüğü, hatta Carole’e faul yaptığı pozisyonda penaltıya hükmetmesi yanlıştı. Ama Çakır’ın bu komik penaltı kararı bile Riekerink’i kurtarmaz, kurtarmamalı. Riekerink hoca moca değil. Buradan gitsin bakalım bir tane adam gibi kulüp teklif yapacak mı? Yapmazlar. Çünkü Riekerink gerçekten rezil bir hoca.

DAĞLARA TAŞLARA

G.SARAY maçı Çakır’ın komik kararları ile değil Riekerink’in felaket tercih ve oyun kurgusu yüzünden kaybetti. G.Saray sadece 3 puan değil şampiyonluğu da kaybetti Karabük’te.

DÜN gece video hakem uygulaması, futbolcu hakem uygulaması adıyla başlamış oldu. Çakır hakemlerinden işaret alamamış olacak ki Yasin’e danıştı. Merak ediyorum Yasin’in ne demesini bekliyordu Çakır?

PENALTI penaltı, kırmızı kırmızı değil. Neden? Çünkü Cüneyt Çakır senelerdir maç yönetmiyor, sadece idare ediyor. Kafası karışık olduğu için hatasını yine hatalı bir kararla telafi ediyor ve dağlara taşlara yapıyor.

SONUÇ olarak Riekerink’in İstanbul’daki günleri sayılı ama olan G.Saray’a oldu. Bunca transferlere ve paralara rağmen ilk iki şansı çok ama çok zor. Bu rezil teknik adamla buralara gelmeleri bile mucizeydi. Dün Riekerink hem kendi hem de G.Saray’ın fişini çekti"