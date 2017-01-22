Salih bu sezon ikinci kez...

Fenerbahçe'de genç futbolcu Salih Uçan, bu sezon ikinci kez bir lig maçında ilk 11'de görev aldı.

Sezonun ilk haftasındaki Medipol Başakşehir müsabakasına ilk 11'de başlayan Salih, daha sonra süre aldığı 3 lig maçına sonradan dahil oldu. Salih, 16 hafta aradan sonra yine Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıktı.