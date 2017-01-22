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Salih bu sezon ikinci kez...
22 Ocak 2017 , 19:42
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Fenerbahçe'de genç futbolcu Salih Uçan, bu sezon ikinci kez bir lig maçında ilk 11'de görev aldı.
Sezonun ilk haftasındaki Medipol Başakşehir müsabakasına ilk 11'de başlayan Salih, daha sonra süre aldığı 3 lig maçına sonradan dahil oldu. Salih, 16 hafta aradan sonra yine Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
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