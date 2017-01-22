Fenerbahçe'nin başarılı Teknik Direktörü Dirk Advocaat, 1-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Advocaat'ın açıklamalarından Ajansspor.com'un derlemeleri şöyle;

"En iyi maçımız değildi bugünkü maç Takımımız çok büyük gayret gösterdi. Kazanmak mecburiyetinde olduğumuz bir karşılaşmaya çıktık. Zor bir maç oldu bizim için. Galibiyeti hak etttiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk mücadelemizi sürdürüyoruz. Kazandığımız için çok mutluyum.

Bizim için takım performansı önemli bireysel performan önemli değil. Herkes çok iyi oynamadı ama oyuncularımız cok iyi mücadele etti. Bunu da rakibe yansıttığımızda fark yaratıyoruz. Bu akşam bir mücadele maçıydı ama çok kritik 3 puan aldık.

Ozan Tufan bacağında bir problem yaşadı. Böyle karşılaşmalarda yüzde yüz fit olmanız gerekir Ozan da yüzde yüz fit değildi."

Röportaj esnasında ekrandan 2. yarının başındaki tartışmalı penaltı pozisyonunu izleyen Dick Advocaat: "Net bir el pozisyonu var, el var, görebiliyorsunuz? Sadece söylemek istedim" yorumunu yaptı.