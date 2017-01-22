- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
''Şampiyonluk mücadelemizi sürdürüyoruz''
22 Ocak 2017 , 21:51
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin başarılı Teknik Direktörü Dirk Advocaat, 1-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Advocaat'ın açıklamalarından Ajansspor.com'un derlemeleri şöyle;
"En iyi maçımız değildi bugünkü maç Takımımız çok büyük gayret gösterdi. Kazanmak mecburiyetinde olduğumuz bir karşılaşmaya çıktık. Zor bir maç oldu bizim için. Galibiyeti hak etttiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk mücadelemizi sürdürüyoruz. Kazandığımız için çok mutluyum.
Bizim için takım performansı önemli bireysel performan önemli değil. Herkes çok iyi oynamadı ama oyuncularımız cok iyi mücadele etti. Bunu da rakibe yansıttığımızda fark yaratıyoruz. Bu akşam bir mücadele maçıydı ama çok kritik 3 puan aldık.
Ozan Tufan bacağında bir problem yaşadı. Böyle karşılaşmalarda yüzde yüz fit olmanız gerekir Ozan da yüzde yüz fit değildi."
Röportaj esnasında ekrandan 2. yarının başındaki tartışmalı penaltı pozisyonunu izleyen Dick Advocaat: "Net bir el pozisyonu var, el var, görebiliyorsunuz? Sadece söylemek istedim" yorumunu yaptı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar