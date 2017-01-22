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Serdar Taşçı'dan Trabzonspor itirafı!
22 Ocak 2017 , 12:08
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR - Uzun bir süre Trabzonspor'un gündeminde yer alan Spartak Moskova'nın Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı, takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Rus basınına konuşan Serdar, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatabileceğini söyleyerek, "Şu anda, mevcut transfer döneminde nereye ve ne zaman gideceğimi konuşmanın bir anlamı yok. Evet, Türkiye'den teklif aldım ancak Spartak Moskova'da kalmak ve şampiyon olmak istiyorum. Bunun kararını net bir biçimde verdim. Stuttgart ve Bayern Münih ile şampiyon oldum, bunu 3. kez Spartak Moskova ile başarmak istiyorum" dedi.
Sezonun ikinci yarısında sözleşme yenileme görüşmelerinin başlayacağını söyleyen Serdar, "Sezonun ikinci yarı sırasında, kulüp ile yeni bir sözleşme için görüşmelerin başlayacağını düşünüyorum. Benim için Spartak Moskova'da uzun bir süre kalmayı hayal etmek zor değil" ifadesini kullandı.
Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Serdar Taşçı, sakatlığını atlatarak en kısa zamanda sahalara dönmek istediğini de sözlerine ekledi.
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