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Soluğu Çakır'ın yanında aldı..
22 Ocak 2017 , 09:47
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta Cüneyt Çakır maçı bitiren düdüğü çalınca Riekerink'in yardımcısı Ayhan Akman soluğu Çakır'ın yanında aldı.
Koşarak Cüneyt Çakır'ın yanına giden Akman, uzun süre tecrübeli hakeme hararetli bir şekilde serzenişte bulundu. - Hürriyet
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- Futbol
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