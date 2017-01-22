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Soluğu Çakır'ın yanında aldı..

Tarih22 Ocak 2017 , 09:47

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Soluğu Çakır'ın yanında aldı..

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta Cüneyt Çakır maçı bitiren düdüğü çalınca Riekerink'in yardımcısı Ayhan Akman soluğu Çakır'ın yanında aldı.

Koşarak Cüneyt Çakır'ın yanına giden Akman, uzun süre tecrübeli hakeme hararetli bir şekilde serzenişte bulundu. - Hürriyet

 

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