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Sosa'dan transfer açıklaması!
22 Ocak 2017 , 10:06
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- Spor Toto Süper Lig
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AJANSSPOR - 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Milan'ın Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, Napoli'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından takımdaki geleceği hakkında konuştu.
Basın mensuplarına açıklama yapan Sosa, takımdaki geleceği hakkında birkaç şey duyduğunu dile getirerek, "Bazı şeyler duydum ancak transfer ile ilgilenmiyorum. Menajerimle konuştum, her şey açık. Menajerim Milan ile konuştu ve oynamayı düşünüyorum" dedi.
Milan'da kalacağını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Milan'da kalmak? Tabii ki. Buradayım ve memnunum. Daha fazla bir şey söyleyemem" diye konuştu.
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