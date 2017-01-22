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Şükrü Saracoğlu'nda hakemlere tepki!
22 Ocak 2017 , 19:58
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Fenerbahçeli taraftarlar Başakşehir maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan hakem 3'lüsünü ıslıkladı. Maç saırasında da hakem Bülent Yıldırım'ın kararları Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında lider Başakşehir'i ağırladı.
Mücadele öncesi geçtiğimiz haftadan hakem kararlarına oldukça tepkili olan Sarı Lacivertli taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan hakem 3'lüsü Bülent Yıldırım, Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz'ü ıslıkladı.
Mücadele başladıktan sonra verilen verilmeyen fauller sonrası Saracoğlu'nda ortam gerildi. Fenerbahçeli futbolculardan Bülent Yıldırım'a kararları sonrası taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.
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