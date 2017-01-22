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Süper Lig'de Kamerun düellosu!
22 Ocak 2017 , 16:28
AJANSSPOR- Antalyaspor'un Osmanlıspor'u 2-1 mağlup ettiği maça Kamerunlular damga vurdu.
35 yaşındaki Pierre Webo'nun golüyle 1-0 öne geçen Osmanlıspor daha bir başka Kamerunlu Mbilla Etame'nin golüne engel olamadı.
Son sözü ise bir diğer Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o söyledi. 90. dakikada sahneye çıkan Eto'o Antalyaspor'a kritik bir 3 puan kazandırdı.
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