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Süper Lig'de Kamerun düellosu!

Tarih22 Ocak 2017 , 16:28

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Süper Lig'de Kamerun düellosu!

AJANSSPOR- Antalyaspor'un Osmanlıspor'u 2-1 mağlup ettiği maça Kamerunlular damga vurdu. 

35 yaşındaki Pierre Webo'nun golüyle 1-0 öne geçen Osmanlıspor daha bir başka Kamerunlu Mbilla Etame'nin golüne engel olamadı. 

Son sözü ise bir diğer Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o söyledi. 90. dakikada sahneye çıkan Eto'o Antalyaspor'a kritik bir 3 puan kazandırdı. 

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