- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Takımının kurtarıcısı Eto'o!
22 Ocak 2017 , 16:03
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
AJANSSPOR Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.
Antalyaspor'un 2.golü uzatmalarda Samuel Eto'o'dan geldi. Samuel Eto'o bu deplasman maçında da gol atarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Samuel Eto'o deplasmanda forma giydiği son 5 maçta 4 gol attı.
Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samul Eto'o gollerine devam ediyor. Bu sezon sahaya çıktığı 15 maçta 6 golü bulunan Eto'o'nun 2 asisti bulunuyor.
Deplasman golcüsü Eto'o
Takımının kurtarıcı olan Eto'o, son oynadığı 5 deplasman maçında 4 gol kaydetti ve takımına büyük katkı yaptı.
Eto'o'nun bu sezon deplasmanda gol attığı takımlar şöyle;
Kayserispor
Başakşehir
Bursaspor
Gaziantepspor
Osmanlıspor
Bu karşılaşmalardan Antalyaspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Osmanlıspor'u yenerken Başakşehir ile berabere kaldı ve Bursaspor'a yenildi.
Eto'o'nun bu sezon ligde 15 maçta 6 golü bulunuyor. Son olarak Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu golcüyü satmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Eto'o'nun cevabı da Antalyaspor'u sevdiği ve kalmak istediği yönündeydi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar