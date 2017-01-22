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Takımının kurtarıcısı Eto'o!

Tarih22 Ocak 2017 , 16:03

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Takımının kurtarıcısı Eto'o!

AJANSSPOR Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.

Antalyaspor'un 2.golü uzatmalarda Samuel Eto'o'dan geldi. Samuel Eto'o bu deplasman maçında da gol atarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Samuel Eto'o deplasmanda forma giydiği son 5 maçta 4 gol attı.

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samul Eto'o gollerine devam ediyor.  Bu sezon sahaya çıktığı 15 maçta 6 golü bulunan Eto'o'nun  2 asisti bulunuyor. 

Deplasman golcüsü Eto'o

Takımının kurtarıcı olan Eto'o, son oynadığı 5 deplasman maçında 4 gol kaydetti ve takımına büyük katkı yaptı.

Eto'o'nun bu sezon deplasmanda gol attığı takımlar şöyle;

Kayserispor

Başakşehir

Bursaspor

Gaziantepspor

Osmanlıspor

Bu karşılaşmalardan Antalyaspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Osmanlıspor'u yenerken Başakşehir ile berabere kaldı ve Bursaspor'a yenildi.

Eto'o'nun bu sezon ligde 15 maçta 6 golü bulunuyor. Son olarak Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu golcüyü satmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Eto'o'nun cevabı da Antalyaspor'u sevdiği ve kalmak istediği yönündeydi.

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