Talisca göz kamaştırıyor!

Ayağından yaşadığı sakatlığı atlatan ve takımına geri dönen Anderson Talisca, Osmanlıspor mücadelesinde başarılı futbolunu klas bir golle süslemişti.

Alanyaspor mücadelesi öncesinde yapılan takım çalışmalarında da hırslı bir görüntü sergileyen Brezilyalı futbolcu, Alanyaspor karşısında da şov yapmayı planlıyor.



Cenk, Alanya’yı gözüne kestirdi!



Kara Kartal’da bu sezon 17 maçta attığı 11 golle krallık koltuğunda ilk sırada yer alan Cenk Tosun, Süper Lig’de yarın karşı karşıya gelecekleri Alanyaspor karşılaşması öncesinde de oldukça iddialı... Bu mücadele öncesinde yapılan takım çalışmalarında oldukça hırslı bir görüntü sergileyerek hocası Şenol Güneş’i mutlu eden 25 yaşındaki futbolcu, “Gollerime bu maçta da devam etmeyi hedefliyorum” diye konuştu.