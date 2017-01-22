''Taraftar bizi desteklediği müddetçe...''

Alper Potuk, Spor Toto Süper Lig'de çok önemli bir haftayı önemli bir galibiyetle kapattıklarını belirtti.

Maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Alper Potuk, “Önemli bir haftaydı. Kaybetsek sezonu kaybedebilirdik. Sonuna kadar mücadele ettik. Her maça, kazanmak için çıkıyoruz. Bu maçın önemi ayrıydı. Ligin lideri ve mağlup olmayan takımdı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Bu gece önemli olan kazanmaktı.” dedi.

Sözlerini taraftar desteğinin öneminden söz ederek noktalayan Alper Potuk, “Önemli olan topun çizgiyi geçmesiydi. Güzel bir pozisyon sonrasında Ozan kaydetti golü. Taraftarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki tüm maçlarımıza da gelip bizi desteklesinler. Onlar bizi desteklediği müddetçe mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Taraftarımızın geldiği her maçta daha fazla motive oluyoruz.” açıklamasında bulundu.