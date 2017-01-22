Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Fenerbahçe taraftarları, lider Medipol Başakşehir ile yapılan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu sezon derbiler ve Avrupa maçları haricinde Kadıköy'deki maçlarda tribünlerin büyük çoğunluğunu boş bırakan sarı-lacivertli taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise takımlarını desteklemeye geldi.

Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi.

Konuk takım Medipol Başakşehir'in ise yaklaşık 500 taraftarı, kendilerine ayrılan yerde takımlarını destekledi.



- Cavcav için saygı duruşu



Maçtan önce Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için saygı duruşunda bulunuldu.

Beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden duayen başkan için İstiklal Marşı'ndan önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.