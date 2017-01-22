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Toroğlu: ''Eyyamın kralını yapıyor''
22 Ocak 2017 , 00:29
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Karabükspor-Galatasaray maçının ardından Cüneyt Çakır'a sert eleştirilerde bulundu.
Toroğlu, "Hata yaptıysan, onu orada unut.Cin olmadan şeytan olan hakem türü. Ben tanıyorum. Eyyamın kralını yapıyor, iki tarafa da oynuyor. Bu pozisyon terse penaltı, faulü yapan Seleznov." ifadelerini kullandı.
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