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Trabzonspor Komşu'da oyuncu izledi!

Tarih22 Ocak 2017 , 10:20

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Trabzonspor Komşu'da oyuncu izledi!

AJANSSPOR - Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da, scoutların Yunanistan Ligi'ndeki Olympiakos - Xanthi maçını izlediği kaydedildi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Trabzonsporlu scoutlar, lider Olympiakos'un Xanthi'yi 2-0 yendiği maçı tribünden takip etti ve Pire ekibinin önemli oyuncularını izledi.

Daha önce Cardozo ve Marin'in bordo mavili takımda oynadığı hatırlatılırken;  Luka Milivojevic ve Sivasspor'un eski oyuncusu Manuel da Costa'nın adının Türk takımlarıyla anıldığı vurgulandı.

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