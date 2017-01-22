Trabzonspor Komşu'da oyuncu izledi!

AJANSSPOR - Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da, scoutların Yunanistan Ligi'ndeki Olympiakos - Xanthi maçını izlediği kaydedildi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Trabzonsporlu scoutlar, lider Olympiakos'un Xanthi'yi 2-0 yendiği maçı tribünden takip etti ve Pire ekibinin önemli oyuncularını izledi.

Daha önce Cardozo ve Marin'in bordo mavili takımda oynadığı hatırlatılırken; Luka Milivojevic ve Sivasspor'un eski oyuncusu Manuel da Costa'nın adının Türk takımlarıyla anıldığı vurgulandı.