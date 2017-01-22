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Trabzonspor taraftarından maça yoğun ilgi

Tarih22 Ocak 2017 , 16:20

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Trabzonspor taraftarından maça yoğun ilgi

Bordo-mavili taraftarlar, Kasımpaşa maçına yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonsporlu taraftarlar için Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.

Kendilerine ayrılan 914 kişilik bölümün tamamını dolduran Trabzonspor taraftarları, maçtan önce takımları lehinde tezahüratlarda bulundu.

Trabzonsporlu futbolcuları sırayla tribüne çağıran bordo-mavili taraftarlar, takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'a ise yoğun ilgi gösterdi.

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