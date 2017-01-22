- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Trabzonspor'un yeni yıldızı Yusuf Yazıcı!
22 Ocak 2017 , 18:08
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Yusuf Yazıcı, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
Kasımpaşa karşılaşmasında Emmanuel Mas'a galibiyet golünün asistini yapan 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon resmi maçlarda 3 gol attı, 6 asist yaptı.
Genç oyuncu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığı beş maçta üç gol, dört asistlik performansıyla da yedi gole katkıda bulundu.
Yusuf Yazıcı'nın Sezon Performansı
Süper Lig
3 Maç
1 Gol
2 Asist
Türkiye Kupası
4 Maç
2 Gol
4 Asist
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar