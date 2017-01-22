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Trabzonspor'un yeni yıldızı Yusuf Yazıcı!

Tarih22 Ocak 2017 , 18:08

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Trabzonspor'un yeni yıldızı Yusuf Yazıcı!

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Yusuf Yazıcı, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Kasımpaşa karşılaşmasında Emmanuel Mas'a galibiyet golünün asistini yapan 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon resmi maçlarda 3 gol attı, 6 asist yaptı.

Genç oyuncu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığı beş maçta üç gol, dört asistlik performansıyla da yedi gole katkıda bulundu.

Yusuf Yazıcı'nın Sezon Performansı

Süper Lig

3 Maç
1 Gol
2 Asist

Türkiye Kupası

4 Maç
2 Gol
4 Asist

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