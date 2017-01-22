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Van Persie'nin rekoru tarih oldu!
22 Ocak 2017 , 19:28
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AJANSSPOR- Alexis Sanchez bugün Burnley'ye karşı attığı golle Robin van Persie'nin rekorunu kırdı.
Rakip fileleri 97.12'de havalandıran Şilili golcü, Robin van Persie'nin 2011'de Liverpool'a karşı 97.11'de attığı golü geçerek Arsenal tarihinde Premier League'de en geç gol atan isim oldu.
Hem van Persie hem de Alexis Sanchez golleri penaltıdan attı.
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