Vargas'tan yeşil ışık!

Galatasaray, forvet transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Eduardo Vargas için öncelikli olarak Hoffenheim kulübüne teklif sunan sarı-kırmızılılar, 7 milyon Euro önerisinde bulunmuştu. Almanlar, 10 milyon Euro'dan kapı açsa da iki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Galatasaray, kulüp bazında görüşmelerini sürdürürken Vargas ile temasa geçti ve 3 yıllık sözleşme önerdi.

Şilili futbolcu, Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşırken “Kulübümle anlaşırsanız, seve seve imza atarım” diyerek İstanbul'a gelme konusunda istekli olduğunu gösterdi.

AMK