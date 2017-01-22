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Vargas'tan yeşil ışık!
22 Ocak 2017 , 10:02
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- Galatasaray
Galatasaray, forvet transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Eduardo Vargas için öncelikli olarak Hoffenheim kulübüne teklif sunan sarı-kırmızılılar, 7 milyon Euro önerisinde bulunmuştu. Almanlar, 10 milyon Euro'dan kapı açsa da iki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Galatasaray, kulüp bazında görüşmelerini sürdürürken Vargas ile temasa geçti ve 3 yıllık sözleşme önerdi.
Şilili futbolcu, Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşırken “Kulübümle anlaşırsanız, seve seve imza atarım” diyerek İstanbul'a gelme konusunda istekli olduğunu gösterdi.
AMK
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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