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Ve tarih resmen açıklandı!
22 Ocak 2017 , 22:37
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Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden Şenol Güneş Stadı’ndaki ilk maçın tarihi açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
"Heyecan ve özlemle beklediğimiz gün geldi. Takımımız taraftarlarımızla Şenol Güneş Kompleksi’ndeki yeni stadyumumuzda buluşuyor. Ekibimiz, Süper Lig’in ikinci devresindeki ilk iç saha maçını 29 Ocak Pazar günü saat 16.00’da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspor’a karşı oynayacak. Bu tarihi karşılaşmaya tanıklık etmek üzere tüm taraftarlarımızı tribünlerimize davet ediyoruz.
Takımımız H Grubu’nda devam eden Kupa mücadelesinde ise Atiker Konyaspor’u 26 Ocak günü Avni Aker’de ağırlayacak. Kâğıt bilet uygulamasının geçerli olacağı Konyaspor karşılaşması Avni Aker’de oynanan son resmi maç olacak."
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