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Volkan Demirel'den taraftara çağrı!
22 Ocak 2017 , 21:20
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Fenerbahçe'nin 1 numaralı kaptanı Volkan Demirel, 1-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Volkan Demirel'in açıklamalarından Ajansspor.com'un derledikleri şöyle;
Maça çıkarken Tamamı devammı maçına cıkacaktık. Yenildiğimizde zirveden uzaklaşacaktık. Yenince tekrar şampiyonluk yarışına dahil olduk.
ilk yarının son 5 dakikası veridğimiz pozisyonlar var. 2. yarı daha kontrollü oynadık. Net pozisyonlarımız var, onları atsaydık saygı duyduğum ve çok beğendiğim Başakşehir'i yenecektik. Güzel bir galibiyet, bu galibiyetin en önemli etkeni taraftarımız. Maçtan önce röportaj yaptık ve bizi dikkate aldılar. Maça gelen taraftarımza çok teşekkür ediyorum. Taraflarlarımız gelirse işimiz daha kolaylaşır. Ama onlarsız olmaz. Belki onları üzüyoruz belki kırıyoruz ama burada her şeyi bir kenara bırakıp Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmemiz gerekiyor. Burada galibiyetin en önemli etkeni taraftarımızdı. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Çok iyi takımlar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kaybettiğimiz maçlara bakacak olursak genelde ligin alt sırasında olan takımlar. Taraftarımız o maçlara çok ilgi göstermiyor. Taraftarımız olduğu sürece biz Kadıköy'de maç kaybetmeyiz. Ben 15 senedir buradayım, bu böyle. Ben olmam başkası olur ama taraftarımız olmazsa onların yerine kimse olmaz.
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