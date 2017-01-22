Zirve rakiplerine göz açtırmıyor!

AJANSSPOR- Lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirvedeki rakiplerine önemli bir üstünlük kurmuş durumda.

Ligin 11. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan sarı lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken 13. haftada ise Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe böylece ligde kendisinden üstte olan 3 takımla Kadıköy'de oynadığı 3 maçtan da gol yemeden ayrılmış oldu.

Galatasaray derbiyi 1 isabetli şutla tamamlarken Beşiktaş isabetli şut kaydedemişti. Başakşehir ise bugün 1-0 kaybettiği maçı 2 isabetli şutla tamamladı.

Fenerbahçe; Galatasaray maçında 2, Beşiktaş maçında 0 isabetli şut çekmişti. Başakşehir karşısında 2 kez rakip kaleyi buldular.

Fenerbahçe evinde Bursaspor, Gaziantepspor, Alanyaspor ve Adanaspor'dan en az 1 gol yemişti.