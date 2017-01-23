10 numara bitiyor!

Jose Sosa’yı ikna etmek için bugün yıldız futbolcuyla bir görüşme daha yapacak Fenerbahçe, olumsuz cevap alması durumunda ise Juventus’un Sambacısı Hernanes’e yönelecek. Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer dönemi bitmeden takıma 10 numara kazandırmakta kararlı. İki süper yıldızdan biri birkaç gün içinde Kadıköy'ün yolunu tutacak.

Başakşehir'i yenerek zirve yolunda çok önemli bir virajı dönen Fenerbahçe'de sıra geldi transfere... Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, devre arası transfer döneminde takıma kesinlikle bir 10 numara alınmasını istiyor. Yönetim de sürekli bu transferi sonlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Milan'da forma giyen Sosa ile bugün son kez görüşecek sarılacivertli yönetim Arjantinli futbolcuyu ikna etmek için çalışacak. Yönetim bu transferde umduduğunu bulamazsa Juventus'un kapısını çalacak. Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Hernanes'i isteyecek. Advocaat, Sosa'nın alınmaması durumunda Brezilyalı 10 numara Hernanes'in takıma katılmasını istiyor.

TARAFTAR DA TRANSFERİ BEKLİYOR

Başakşehir maçında bir kez daha görüldü ki F.Bahçe orta sahasında yaratıcı oyuncu yok... Sosa ya da Hernanes bu açığı kapatacak. Transferde son 1 hafta ve F.Bahçeli taraftarlar da transferi dört gözle bekliyor. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları yapılacak bir 10 numara transferiyle şampiyonluğun geleceği görüşünde..

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