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18 yaşındaki kız Bruma'yı rezil etti
23 Ocak 2017 , 08:52
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'ın yıldızı Bruma ile ilgili sosyal medyada dikkat çekici bir diyalog ortaya çıktı.
18 yaşındaki kız, Bruma'nın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediğini iddia ederek bu mesajları videolu olarak da paylaştı.
Sinem Ulusoy isimli 18 yaşında, İngilitere’de okuyan bir üniversite öğrencisi, Portekizli yıldızın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediği yönündeki mesajını sosyal medyadan paylaştı.
Bazı taraftarların mesajın sahte olduğunu dile getirdikten sonra, mesajın videolu halini paylaşan Ulusoy bu mesajların ardından sosyal medyada büyük hakaretlere uğradı.
Bruma cephesinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
018 yaşındaki Sinem adlı Uluslararası İlişkiler ve Politika öğrencisinin ise Twitter'da 431 takipçisi bulunmakta.
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- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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