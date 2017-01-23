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Aboubakar'ın dönüşüne Martinez şartı

Tarih23 Ocak 2017 , 10:30

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Aboubakar'ın dönüşüne Martinez şartı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kamerunlu golcü Aboubakar'ın Portekiz'e erken dönüşüne şartlı onay verdi.

Ara transferde bütçesi ölçüsünde golcü arayan Beşiktaş, sezon sonuna kadar kiraladığı Vincent Aboubakar'ı Portekiz'e erken geri gönderip, onun yerine Kolombiyalı yıldız Jackson Martinez'i yine kiralık olarak kadrosuna katmayı gündemine aldı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Porto, 2.5 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına Beşiktaş'a gönderdiği Kamerunlu forveti gelecek sezonu beklemeden yeniden kadrosunda görmeye sıcak bakarken, iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.


‘BÜYÜK SIKINTI YAŞARIM'
Yönetim, beklentilerin çok altında kalan Aboubakar'ın gönderilmesi fikrini teknik patron Şenol Güneş ile paylaştı. Tecrübeli hoca ise devre arasında yeni bir golcü alınırsa buna onay vereceğini aksi halde çok büyük kadro planlaması sorunu yaşayacağını belirtti. Siyah-beyazlı kulüp, Guanzhou Evergrande forması giydiği Çin'den ayrılmayı kafasına koyan Jackson Martinez'i 1.5 yıllığına kiralama hamlesinde önemli yol kat etti. Eğer 30 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Kartal olursa Aboubakar, Porto'nun yolunu tutacak.

Amk

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