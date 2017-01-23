Adanaspor 63 yaşında!

AJANSSPOR - Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Akgül, Adanaspor'un kuruluşunun 63. yıl dönümü hakkında mesajlar verdi.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde :

"Adanasporumuz'un geride bıraktığı 63 yılına baktığımızda şanlı, şerefli, saygı duyulan, onurlu ve her zaman etik değerlere sahip bir mazimizin olduğunu rahatlıkla söyleyebilmek hakkımızdır. 63 yıldır Türk sporuna hizmet eden takımımız Türkiye ve dünya çapında birçok başarıya nail olmuş ve olacaktır. Bu şanlı mazide Adanasporumuz'da gerek başkanlık yapmış gerek yönetici olarak görev yapan alın teri döken, kulübün başarısı için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta büyük Adanaspor taraftarı olmak üzere tüm Adanaspor camiasının kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım"