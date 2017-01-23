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Alanya evinde galibiyeti unuttu!

Tarih23 Ocak 2017 , 21:53

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Alanya evinde galibiyeti unuttu!

Ligde zor günler geçiren Alanyaspor, iç sahada oynadığı son 4 maçında sadece 1 puan aldı. Konyaspor'a (2-3), Çaykur Rize'ye (2-3) ve Beşiktaş'a (1-4) yenilen Alanyaspor Akhisar Belediye ile de golsüz berabere kaldı.

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