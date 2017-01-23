Alanya'da çok tartışılacak penaltı kararı!

AJANSSPOR- Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren maçta Beşiktaş 3-0 öndeyken Alanyaspor lehine tartışmalı bir penaltı kararı çalındı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fabri, kendisiyle karşı karşıya kalan ve sağından çalım atmaya çalışan Guerrier'in topuna müdahale ederken hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Bu karar üzerine Fabri çılgına dönerken hakem ona sarı kart gösterdi.

Topun başına geçen Vagner Love Fabri'yi ters köşeye yolayarak skoru 3-1'e getirdi.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)