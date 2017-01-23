Alanya'da ofsayt tartışması!

Beşiktaş'ın 13.dakikada Cenk Tosun'un attığı golle Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 önde götürdüğü maçta çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. İlk golün de asistini yapan Quaresma'nın yaptığı ortada Babel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalkmıştı.

Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itirazlarına rağmen karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy yardımcısı Ali Saygın Ögel'in kaldırdığı bayrağı dikkate alarak golü geçersiz saydı.

MUSTAFA ÇULCU:

Eski MHK Başkanı ve Hürriyet hakem yorumcusu Mustafa Çulcu pozisyonu değerlendirdi:

"Ofsayt kararı doğru. Babel, Quaresma orta yaptığında arkada kaleye en yakın oyuncu. Bu yüzden yardımcının kalkan bayrağı haklı"

Hürriyet