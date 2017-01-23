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Alanyaspor taraftarından "Eto'o" tezahüratı!

Tarih23 Ocak 2017 , 20:45

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Alanyaspor taraftarından Eto'o tezahüratı!

Aytemiz Alanyaspor taraftarları, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o lehine tezahüratlarda bulundu.

Eto'o, devre arasında Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmiş, ancak deneyimli futbolcu takımında kalmıştı.

Bu arada soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan Beşiktaş taraftarı da yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

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