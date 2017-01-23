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Ali Ay'dan Prosinecki açıklaması!

Tarih23 Ocak 2017 , 18:47

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Ali Ay'dan Prosinecki açıklaması!

Bursaspor Başkanı Ali Ay, teknik direktör çalışmaları hakkında beIN SPORTS'a açıklama yaptı.

Ali Ay'ın sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Ben sanayiciyim ve istikrardan yanayım ama maalesef Hamza hocamız olmadı. Karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. 3-4 günden beri teknik direktör adaylarıyla çalışmalar yapıyoruz. Teknik direktörün yerli değil de yabancı olmasına karar verdim. İki arkadaşımız Azerbaycan'da Prosinecki ile görüşmeler yapıyor. Biliyorsunuz kendisi Azerbaycan Milli Takımını çalıştırıyor. Şartlar uyarsa ve anlaşırsak hoca göreve başlar" dedi.

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