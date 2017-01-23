Antalyaspor'a imza atıyor!

İlk olarak Ajansspor.com'un duyurduğu "Antalyaspor El Kabir ile anlaştı" haberi doğrulandı, kırmızı beyazlılar Fas asıllı Hollandalı futbolcu ile sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"24 Ocak Salı günü (yarın) saat 11.00 ‘de Atilla V. Konuk Tesisleri’nde yeni transferimiz ile imza töreni düzenlenecektir"

Ajansspor.com'un haberi için tıklayınız