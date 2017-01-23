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Antalyaspor'a imza atıyor!
23 Ocak 2017 , 23:20
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İlk olarak Ajansspor.com'un duyurduğu "Antalyaspor El Kabir ile anlaştı" haberi doğrulandı, kırmızı beyazlılar Fas asıllı Hollandalı futbolcu ile sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"24 Ocak Salı günü (yarın) saat 11.00 ‘de Atilla V. Konuk Tesisleri’nde yeni transferimiz ile imza töreni düzenlenecektir"
Ajansspor.com'un haberi için tıklayınız
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- Antalyaspor
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