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Antep kaleci transferini bitiriyor!
23 Ocak 2017 , 21:46
AJANSSPOR- Gaziantepspor, kaleci transferinde mutlu sona çok yakın.
Brezilya basınında yer alan habere göre Flamengo file bekçisi Paulo Victor, bugün takımla birlikte idmana çıkmadı. Gaziantepspor'dan teklif alan 29 yaşındaki kalecinin Flamengo yönetmiyle son bir görüşme gerçekleştirip Türkiye'nin yolunu tutması bekleniyor.
Rotasyonda Alex Muralha'nın gerisine düşen deneyimli file bekçisi sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
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