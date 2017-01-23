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Atiba'ya sarı uyarı!

Tarih23 Ocak 2017 , 08:32

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Atiba'ya sarı uyarı!

Şenol Güneş, Alanyaspor’la oynayacakları karşılaşma öncesinde ceza sınırında bulunan Atiba Hutchinson’la özel olarak görüştü.

Beşiktaş’ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, Alanyaspor’la oynayacakları karşılaşma öncesinde ceza sınırında bulunan Atiba Hutchinson’la özel olarak görüştü.

Başarılı teknik adamın Kanadalı isimden, Alanyaspor mücadelesi sırasında gereksiz sertlikten kaçınmasını ve hakemle gereksiz dialoğa girmemesini istedi.

Öte yandan Atiba, bu akşam kart görmesi halinde Konyaspor karşılaşmasında cezalı olacak.

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