Aykut hocadan 'Kocaman' açıklamalar!

KON TV'de Spor Gündem programına katılan Aykut Kocaman, Konyaspor'daki geleceği ile ilgili herhangi bir karar vermediğini, zamana ihtiyacı olduğunu söyledi...

İşte Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklamalar...

Alt yapının önemine dikkat çeken Kocaman, büyük paralara yurt dışından oyuncu getirip oynatmak yerine, alt yapıdan oyunculara daha fazla şans vermeliyiz.

Sezon başında Fenerbahçe'ye dönmek istedim. Ama sezonun başlamasına 1 hafta kala dönülmez. Etik değil

Bu sezon en büyük hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Bunu başarabilirsek mükemmel olur...

Hakem hatalarından en çok mağdur olan takımlardan biriyiz. Sezonun ikinci yarısı bu hatalar umarım azalır. Bizim canımız bu kararlardan çok yandı...

Türkiye Ligi pis bir ligdir. Pis derken kimse yanlış anlamasın, temasın çok olduğu bir futbol oynanıyor. Saha zeminleri de çok kötü. İtişmenin çok olduğu bir lig..

Futbolcular hayatın içinde olmalı,camdan bebek değiller. Ancak siyasi konulardan uzak durmalılar.